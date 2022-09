Der Verein reagiert auf das wachsende Viertel Paulsmühle : Lauftreff-Süd erweitert sein Kursangebot

Rainer Wolf ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Lauftreffs Düsseldorf-Süd. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Der Verein passt sich der wachsenden Bevölkerung an der Benrather Paulsmühle an. Rund 70 neue Mitglieder konnten so in den vergangenen Monaten neu gewonnen werden. Deswegen wird jetzt auch eine neue Gymnastikhalle gebaut.

Die Paulsmühle wächst. Deshalb will der im Benrather Ortsteil angesiedelte Lauftreff Düsseldorf-Süd als lokaler Sportverein sein Sportangebot der steigenden Einwohnerzahl anpassen. Grund sind die bereits realisierten und die noch bevorstehenden Wohnbauprojekte, also das Mühlenquartier mit 324 Wohneinheiten sowie die geplanten Paulshöfe mit an die 550 Wohnungen „Wir werden uns zukünftig thematisch breiter aufstellen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Rainer Wolf an. Über das Laufen und Walken als klassische Lauftreff-Disziplinen hinaus soll sich die Kurspalette unter anderem auf Kinderturnen, Gymnastik und Boule erweitern.

Unter dem Motto „Bei uns wird nicht nur gelaufen“ hat der im Zuge der „Trimm Trab“-Bewegung in den 1970er Jahren gegründete Verein jüngst durch eine Flugblatt-Werbeaktion 70 neue Mitglieder gewinnen und dabei unter Beweis stellen können, dass ein vermehrter Bedarf nach Bewegungsangeboten in der Paulsmühle vorhanden ist. Mit dem Bau einer neuen Gymnastikhalle auf dem Vereinsgelände an der Paulsmühlenstraße 42 wird nun ein wichtiger Schritt für das zukünftige Vereinsprofil vollzogen.

Info Ausbau der Vereins-Kooperationen Finanzen Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende Rainer Wolf eine positive Finanzlage darlegen. Kooperationen Eine Zusammenarbeit mit den Leichtathleten vom SFD’75 und dem TB Hassels sowie den Paulsmühler Jecken, die das LT-Orga-Team bei Großveranstaltungen verstärken, ist ausgebaut worden.

70 Quadratmeter groß ist der bereits bestehende Rohbau in Holzständerbauweise mit äußerer Metallverkleidung, an dem jetzt die Innenarbeiten in Eigenleistung beginnen. Eine feuerfeste Holzverkleidung mitsamt Dämmung müssen gesetzt und verfugt werden. Nur gut, dass tatkräftige Vereinsmitglieder auch bei den Elektro- und Malerarbeiten anpacken. Alleskönner Albeer Koll und Handwerker Manfred Michalski leiten die Arbeiten.

Eine Erhöhung der ursprünglich mit 137.000 Euro veranschlagten Baukosten um 68 Prozent ist durch die Stadt Düsseldorf aufgefangen worden. Bezirksvertretung und Sportamt haben mit weiteren Zuschüssen die Lücke gedeckt, die durch die Verteuerung der Materialkosten im Zuge von Corona-Krise und Ukraine-Krieg entstanden waren. „Darüber sind wir froh“, betont Wolf erleichtert.

Ideen sind längst vorhanden, wie die Event- und Kurspalette jenseits der Traditionsveranstaltungen wie Benrather Volkslauf und Schlosslauf sowie Karl-Heinz-Hahn-Walk des gegenwärtig 370 Mitglieder zählenden LT-Süd zukünftig aussehen könnte. Yoga und Sport (im Freien) auf der Gymnastikwiese lauten die Stichworte. Ausgebaut werden müsste dringend das stark nachgefragte Eltern-Kind-Turnen. Zugleich will der Verein unbedingt seinen familiären Charakter beibehalten und Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein anbieten.