Neue Galerie im Düsseldorfer Süden Kunst mit „Herz und Seele“

Groß ist das Atelier „Herz und Seele“ nicht. Wenn die Betreiberinnen darin stehen und zugleich drei Interessierte eintreten, wird es schon enger. Und der Blick fällt nicht nur auf die Kunstwerke an den Wänden, sondern auch auf die Sessel in den Ecken, der Bezug in Altrosa, die Lehnen und die Rücken geschwungen, schwulstig, aber schön. Sie kommen aus dem Fotostudio, das Sofa dazu steht noch dort, für Porträtaufnahmen. Nun liegen eigens mit dem Ateliernamen bedruckte Kissen in den Sesseln. Nichts ist an diesem Tag der Eröffnung improvisiert. Sie möchte Dinge gerne stets vollendet präsentieren, sagt Petra Fichtler.