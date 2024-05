Schulprojekt im Düsseldorfer Süden Schloß-Gymnasium turnt und tanzt zur ArtNight

Etwas leichter zugänglich mag da das Gestaltungsmotto in Klasse 9 „Ein Plakat für mein Lieblingsland“ einigen Besucherinnen und Besucher gewesen sein. Und auch die Arbeiten der 5a waren eingängig und zeigten Schatzkarten, die es nicht gibt, wie sie aber in alten Piratenkisten vorstellbar wären. Kunstlehrerin Anka-Ileane Beer ist von vielen Exponaten angetan, und auch von diesen. Weil, so sagt Beer, sich hier zeige, wie viel Kreativität die Kinder entwickelt hätten.