Am 22. Oktober gründeten ein paar Frauen die kfd St-Cäcilila Benrath : Vom Mütterverein zur engagierten Frauengemeinschaft

Martina Stamm (v.l.), Marianne Moll und Petra Krause engagieren sich als Leitungsteam bei der kfd St. Cäcilia Benrath. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Vor 100 Jahren wurde die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) St. Cäcilia Benrath gegründet. Das wird am Sonntag in einer Messe zum Abschluss der Wallfahrtswoche gefeiert.

In fast jeder katholischen Gemeinde Deutschlands ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) mit Ortsgruppen vertreten. In Benrath feiert die kfd St. Cäcilia Benrath jetzt ihr 100- jähriges Bestehen. Aktuell engagieren sich 45 Frauen. In alten Heften aus dem Winter 1922 ist dokumentiert, welche Beiträge damals bezahlt wurden und dass über eine Weihnachtsfeier abgestimmt wurde. „Hier steht eine Summe für bedürftige Kommunionkinder, 150 Mark, aus dem Jahr 1948“, liest Marina Stamm vom Leitungsteam der kfd St. Cäcilia Benrath vor. Namenstage, Geburtstage – alles wurde aufgelistet.

Leider gibt es keine weiteren Dokumente mehr aus den frühen Jahren dieser Frauengemeinschaft im Düsseldorfer Süden. Petra Krause, Marina Stamm und Marianne Moll vom Leitungsteam der kfd St. Cäcilia Benrath wissen aber, wie Frauen in dieser Zeit lebten: „Es war vor allem Beten und Arbeiten. Für Arbeiten in der Kirche war die kfd dann Ansprechpartner“, sagt Marina Stamm. Kirche putzen zählte beispielsweise dazu. „Für Frauen gab es Einkehrtage und mal einen Ausflug. Das waren dann Tage, wo Frauen vor mehr als 50 Jahren mal aus ihrer Familie herauskamen und etwas erleben konnten“, erzählt Petra Krause. Zunächst hieß der Zusammenschluss einfach Mütterverein. „Heute ist es offiziell die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands“, sagt Marina Stamm.

Ziel der Organisation ist es, gemeinsam religiöse, gesellschaftliche und politische Themen voranzubringen. Unter der Botschaft „Glaube vereint. Gemeinschaft bewegt“ will die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands mit einer digitalen Kampagne neue Mitglieder gewinnen. Dass das nicht leicht ist, weiß das Leitungsteam aus Benrath. Gerade in der Corona-Zeit fanden viele Veranstaltungen nicht statt. Jetzt soll die Feier des 100-jährigen Bestehens ein kleiner Startschuss zu neuen Aktivitäten sein und mit einem fröhlichen Beisammensein geladener Gäste starten. „Wir möchten im nächsten Jahr auch wieder einen gemeinsamen Ausflug anbieten“, sagt Petra Krause.

An jedem zweiten Dienstag im Monat bietet die kfd St. Cäcilia eine Frauenmesse an, zu der ein anschließendes Frühstück im Cäcilienstift angeboten wird. Die geistliche Begleitung übernimmt Anne Kricheldorf. „Da sind alle Frauen herzlich willkommen“, sagt Petra Krause. Im Jahresverlauf finden außerdem Einkehrtage, Adventsfeiern und auch Ausflüge statt. Besonders wichtig sei immer der karitative Bereich gewesen: Unterstützung Bedürftiger, Sammlungen bei Adventsbasaren und Teilnahme an den Weltgebetstagen, die kfd setzt dazu auch auf die Zusammenarbeit mit anderen engagierten Gruppen in der Kirchengemeinde. „Es wurden beispielsweise auch Brote für Obdachlose geschmiert, die sie im Pfarrbüro bekamen“, sagt Marina Stamm.

Zukünftig sehen die Frauen der kfd auch weitere wichtige Themen: „Dazu zählen beispielsweise Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Klimaschutz “, listet Petra Krause auf. Neben der kfd gibt es in Benrath auch noch die Gruppe „Frauen an St. Cäcilia“. Im Jahr 2020 traten einige kfd-Mitglieder aus und gründeten sich mit eigenen Zielsetzungen neu. Sie hatten sich am aktuellen Kurs des Frauenverbandes gerieben. „In Benrath ist das Engagement für die Reformbewegung Maria 2.0 nicht so präsent wie in anderen Gemeinden und gerade kein Thema“, sagt Petra Krause.