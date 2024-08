Früherer Restaurator Ein Arbeitsleben für Schloss Benrath

Wer Joachim de Bürger in seinem Zuhause in Benrath besucht, sieht an vielen Stellen Erinnerungsstücke an seine Arbeit. 46 Jahre wirkte er als Restaurator im Benrather Schloss, bis er Ende 2004 in den Ruhestand ging. Im Wohnzimmerschrank stehen mehrere Ordner, in denen er Zeugnisse und alte Zeitungsausschnitte gesammelt hat. In einem Bodenregal befinden sich jede Menge Bücher, natürlich auch über das kurfürstliche Jagdschloss. Und an der Wand hängt eine auf Leinwand gezogene Fotografie eines Gemäldes, das Schloss Benrath zu der Zeit zeigt, in der man mit der Kutsche fuhr.