Archiv-Tag im Düsseldorfer Süden Wo Jecken und Historiker über Benraths Geschichte wachen

Auch Beate Birr und Angelika Troll freuten sich auf die Ausstellung im Bunker: „Wir sind zwar keine Mitglieder im Verein, aber sehr interessiert an der Geschichte. Vor allem freuen wir uns darauf, näheres über die Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges und über die Statik des Bunkers zu erfahren.“ Alle Fragen zu technischen Details konnte Michael Geier beantworten, der seit mehreren Jahren als erster Vorsitzender bei den Paulsmühler Jecken tätig ist. „Neben unseren Veranstaltungen in der Karnevalszeit, arbeiten wir hauptsächlich daran, die historischen Gegenstände und Unterlagen zu erhalten. Da arbeiten wir natürlich ganz intensiv mit dem Heimatarchiv zusammen“, so Geier. Seit mehreren Jahren laufen die Arbeiten an dem Bunker bereits an: „Alles was jetzt hier zu sehen ist, ist stundenlange, ehrenamtliche Arbeit. Der Bunker bleibt eine ständige Baustelle.“