Integration gelungen In Benraths A-Jugend kickt die halbe Welt

Weltoffenheit als Lebensmotto ist für Trainer Detlef Krieg sogar ein persönliches Anliegen. Das Leben in einem fremden Land hat schließlich seine eigene Biografie maßgeblich geprägt. Seinen Vater Horst verschlug es als Maschinenbaumeister beruflich viele Jahre in zahlreiche Länder rund um die Welt – mitsamt Familie. So wuchs Sohn Detlef zwangsläufig „global“ auf, in afrikanischen und auch arabischen Ländern – inklusive Besuch einer deutschen Schule in Lagos und einer Ausbildung als Elektriker in Saudi Arabien. „Die vielen positiven Erfahrungen mit Menschen in aller Welt möchte ich nicht missen“, betont der Jugendcoach.