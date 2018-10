Düsseldorf: Im Schlosspark Benrath wird eine über 200 Jahre alte Blutbuche gefällt

Benrath Weil der mehr als 200 Jahre alte Baum von einem Pilz befallen ist, muss er gefällt werden. Er stammt noch aus der Zeit, als der Gartenarchitekt Maximilian Weyhe den Englischen Garten im Schlosspark angelegt hat.

Pilzsporen befinden sich überall in der Luft, auf und in dem Boden, erklärt Otto, etwa wie beim Feinstaub müsse man sich das vorstellen. Gesunde Bäume hätten die Kraft, sich gegen die Ausbreitung des Pilzes abzuschotten. Wenn aber ein Baum eine Grundschwächung aufweise, dann wächst der Pilz und zersetzt die Wurzeln. Eine Gegenmaßnahme gebe es nicht, erklärt Ralf Kauertz, Parkleiter des Gartenamts für den Schlosspark Benrath. Auf diese Weise ist die Standfestigkeit des Baum bedroht. Experten sprechen dann davon, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Die Fällung ist unausweichlich.

Mit der alten Blutbuche verschwindet ein imposanter Baum, der am unteren Stamm einen markanten Wulst aufweist. Wahrscheinlich sei dieser entstanden, nachdem man dort Äste abgeschnitten habe, vermutet Parkleiter Kauertz. Eine weitere Blutbuche aus der Zeit von Maximilian Weyhe hatte am Eingang des Französischen Garten gestanden. Sie musste nach dem Sturm Ela entfernt werden. Auch wenn es bedauerlich sei, einen so alten Baum zu fällen, sagt Kauertz, sei dies eben eine Chance für einen anderen Baum, groß zu werden. Das ganz normale Kommen und Gehen in der Natur.