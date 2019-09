Benrather Schloß-Gymnasium : Im Schloß-Gymnasium dreht sich alles um den Weltraum

Benrath (rö) Vom morgigen Mittwoch bis einschließlich Freitag dreht sich am Schloß-Gymnasium an der Hospitalstraße 45 alles um die unendlichen Weiten des Weltraums. Und dazu sind auch bei allen Programmpunkten Gäste herzlich willkommen.

Warum die Schule so eine enge Beziehung zum All hat? Hier gibt es schon seit über 60 Jahren eine eigene Sternwarte. Am 18. September um 15.30 Uhr wird die Ausstellung „Sternstunden des Fortschritts“ in der Mensa eröffnet. In dieser wird die 4000-jährige Geschichte aufgezeigt, in der sich die Menschen mit dem Weltraum beschäftigen.