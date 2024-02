Freizeit und Kultur im Düsseldorfer Süden Wo sich die Paulsmühler näher kommen

Gemeinsam mit Ehemann Karl lebte Lilli Marx nach Kriegsende in Düsseldorf und hat von der Paulsmühle aus die heute als „Jüdische Allgemeine“ erscheinende Wochenzeitung gegründet. In den Anfangsjahren ist diese bedeutende Publikation in der Druckerei des Benrather Tageblatts an der Friedhofstraße gedruckt worden. Darüber hinaus setzte sich Lilli Marx für die Verständigung zwischen Juden und Christen in Deutschland ein und engagierte sich für die Frauenbewegung. Schulen im Stadtsüden haben bereits eine Mitarbeit zugesagt und wollen die Informationen aus dem Ausstellungsraum beispielsweise für Projektarbeiten nutzen und die Ergebnisse ihrer Arbeiten dort ausstellen.