Schwimmen in Düsseldorf Erste Besucher entspannen im neuen Benrather Solebecken

Das neu eröffnete Solebecken im Badehaus Benrath hat gleich am Premierentag Begeisterung entfacht. Erstmals konnten die Besucher am Samstag ihre Alltagssorgen in dem 80 Quadratmeter großen Becken hinter sich lassen. Das neue Solebecken ist das größte seiner Art der Düsseldorfer Bädergesellschaft.