Deutsches Hilfswerk fördert erste Projektphase Ideen für ein lebenswertes Hellerhof

Um vor Ort erreichbar zu sein, ist ein Pop-up-Befragungsladen geplant. „Da suchen wir gerade etwas Passendes“, sagt Scholten. Perfekt wäre dafür die leerstehende Kneipe im Hellerhofer Einkaufszentrum. „Wir sind dabei zu klären, ob das klappen könnte“, sagt Pfaff. Spätestens, so hofft Scholten, von Mitte Mai an soll es die persönliche Anlaufstelle im Stadtteil geben. „Und dann so zwei bis drei Monate.“ Denn die Soziologin mit Schwerpunkt Sozialraumforschung will nicht nur mit den Menschen ins Gespräch kommen, die sich jetzt schon engagieren. Niemandes Stimme soll überhört werden, wenn es darum geht, wie sich Hellerhof weiterentwickeln lässt und was für Angebote es braucht. Der Bürgerverein appelliert ständig an die Stadt, der älter werdenden Bevölkerung endlich Rechnung zu tragen: Durch den Bau eines Seniorenheimes oder von seniorengerechten Wohnungen etwa in einer umgebauten neuen Mitte an der Carlo-Schmid-Straße.