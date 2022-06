Kommen und gehen : Hobby+Spiel Müller übernimmt Spielwaren Mamerow

Inge Nitschke (l.) und Melina Schwanke (r.) vom AGB-Vorstand brachten Petra Mamerow Blumen und gute Wünsche für den Ruhestand vorbei. Foto: privat

Düsseldorf Petra Mamerow übergibt nach fast 40 Jahren ihr Spielwarengeschäft an „Hobby + Spiel Müller“. Am Montag war der letzte Verkaufstag für die 64-Jährige. Neueröffnung ist am 22. Juli.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(rö) Im Spielwarengeschäft von Petra Mamerow an der Cäcilienstraße herrschte gestern den ganzen Tag ein Kommen und Gehen. Die Stammkundschaft gab sich noch einmal die Klinke in die Hand, um die 64-Jährige in den Ruhestand zu verabschieden. Viele von ihnen kennt die Monheimerin noch persönlich, aus der Zeit, als diese selbst noch Kinder waren und für sie der Besuch bei ihr das Paradies war. Fast 40 Jahren führte Mamerow das Spielwarengeschäft in Benrath, das sie damals von Bernshaus übernommen hatte.

Melina Schwanke und Inge Nitschke vom Vorstand der Händlergemeinschaft Aktionsgemeinschaft Benrath brachten neben guten Wünschen für den Ruhestand einen Blumenstrauß vorbei und dankten Mamerow für ihr langjähriges Engagement für den Benrather Einkaufsstandort. Das zeigt sich auch daran, dass sich die Unternehmerin nicht in den Ruhestand verabschieden wollte, ohne einen Nachfolger zu finden. Und so läuft das Geschäft ab dem 22. Juli unter der Flagge und Führung von Rosi Offermanns als „Hobby+Spiel Müller“ weiter. Das Benrather Geschäft ist dann in Düsseldorf neben Unterbach und Gerresheim deren dritte Filiale. Alte Gutscheine behielten ihre Gültigkeit, versicherte Petra Mamerow. Und auch ihre Mitarbeiterinnen seien übernommen worden.