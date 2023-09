Sanierung bis 2025 Das Benrather Rathaus ist eingepackt

Das Rathaus präsentiert sich verhüllt, die Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes verschwindet hinter Baugerüsten. Nach Informationen der Stadt Düsseldorf läuft es auf der Baustelle nach Plan. „Zurzeit findet im Innenbereich die Schadstoffsanierung statt. Hierbei handelt es sich um die Beseitigung von Asbestputzen, die nachträglich bei Teilsanierungen in den 1970er und 80er Jahren eingebracht worden mit. Im Außenbereich findet die Sockelsanierung an der Westseite und im Innenhof statt, dafür müssen die Kellerwände und der Gebäudesockel freigelegt und neu versiegelt werden. Die Sanierung der kompletten Sandsteinfassade hat in dieser Woche beginnen.