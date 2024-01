Veranstaltung Heimatgemeinschaft Groß-Benrath lädt zum Neujahrsempfang

Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf warf zunächst ein Blick in die politische Zukunft, denn im Zuge der geplanten Neuordnung der Stadtbezirksgrenzen könnte auch Groß-Benrath eine neue Bedeutung erlangen. Doch zunächst feiert die BV9, die am 22. September 1954 ihre konstituierende Sitzung hatte, ihren 70. Geburtstag. „Die Aufteilung in Stadtbezirke erhielt mit dem Benrather Modell eine Vorbildfunktion“, so Graf, der mit der Fertigstellung des Benrather Badehaus, das Frei- und Hallenbad integriert, sowie dem Fortschritt der Benrather Rochade, dem Neubau des Schlossgymnasiums an der Benrodestraße, zwei Erfolge für den Stadtteil erwähnte. „Nur bei meinem Lieblingsprojekt, der Neugestaltung des Benrather Rheinufers, läuft es nicht wunschgemäß“, kritisierte der Bezirksbürgermeister. Für die nahe Zukunft wünschte er sich weniger Wutbürger, sondern mehr ideologiefreies Denken und Handeln von Mutbürgern.