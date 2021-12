Ersatzneubau an der Melanchtonstraße : Hauptschule zieht erst in den Osterferien um

So soll die neue Hauptschule an der Melanchtonstraße aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf An der Melanchthonstraße Benrath werden 30 Millionen Euro in den Bau des Schulgebäudes investiert.

(rö) Beim Neubau der Benrather Hauptschule an der Melanchthonstraße meldet die Stadt Verzug: Nicht wie geplant in den jetzt anstehenden Weihnachtsferien, sondern erst in den Osterferien und damit Mitte April können Lehrer und Schüler in den Neubau ziehen. Aktuell werden die Schülerinnen und Schüler aus 14 Klassen in einem ehemaligen Bürogebäude an der Kappeler Straße unterrichtet.

Verschiedene Gründe gibt es laut Stadt für eine Verlängerung der ursprünglichen Bauzeitenplanung von etwa zwei Jahren: So sorgten unter anderem fehlende Angebote in der technischen Gebäudeausrüstung und daraus folgende erneute Vergabeverfahren für eine Verspätung von rund acht bis zehn Monaten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auch die hohe Auslastung der ausführenden Firmen und die durch die pandemische Lage bedingten Lieferverzögerungen und Personalausfälle führten bei den Firmen zu weiteren Verzögerungen im Projekt. Hinzu kamen komplexe Abstimmungsbedarfe im Rahmen der Montageplanung zwischen Generalplaner und ausführenden Firmen. Nachträglicher Anpassungsbedarf im Gewerk der Mess- und Regeltechnik und Brandschutz führte zu Zeitverzug in den Gewerken Elektro, Lüftung und Trockenbau. Die Gebäudehüllen von Schule und Sporthalle sind jedoch bereits fertiggestellt, der Innenausbau ist laut Stadt schon zu rund 80 Prozent erfolgt.

Insgesamt investiert die Stadt rund 30 Millionen Euro in den neuen Schulstandort. Das Herzstück bildet die zentrale, dreigeschossige Eingangshalle mit einem großen Marktplatz mit Mensa und Aula. Die Klassenräume sind als Cluster angelegt - um einen zentralen Mehrzweckraum sind vier Klassenräume und ein Differenzierungsraum angeordnet. Darüber hinaus verfügt der Schulstandort über eine freistehende Zweifeld-Sporthalle mit Zuschauertribüne.