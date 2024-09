Betonierter Hohlraum verhindert Pflanzung weiterer Bäume Hat der Benrather Markt noch eine Zukunft?

Viele Anbieter verkaufen auf mehreren Märkten und sind so nur an ein paar Tagen in der Woche auf dem Sechs-Tage-Markt Benraths anzutreffen. Das führt bei Kunden gelegentlich zu Verwirrung über die Anwesenheit der einzelnen Stände. Die Alternative – den Markt nur drei oder vier Tage in der Woche zu öffnen – wird laut Stadt organisatorisch kaum zu bewältigen sein, da die Marktbeschicker und zum Teil seit Jahrzehnten am selben Tag geöffnet haben und an anderen Tagen auf anderen Wochenmärkten sind.