Senators in Düsseldorf-Benrath : Handwerk statt Baseball

Senators-Spieler Robin Thorenz und Vater Wolfgang bauen das neue Schreiberhäuschen am Spielfeld der Baseballmannschaft auf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Auf der Anlage der Benrather Senators findet im Moment weder Spiel- noch Trainingsbetrieb statt. Der Verein nutzt die Zeit – etwa, um ein Häuschen für den im Baseball notwendigen Spielbeobachter zu bauen.

Corona-Pause auch bei den Senators – doch lassen sich die Baseballer der TSG Benrath vom Spiel- und Trainingsstopp keineswegs unterkriegen. „Unser Vereinsleben muss weitergehen“, haben sich die Verantwortlichen beim Zweitliga-Aufsteiger geschworen und Ideen entwickelt, wie Spieler und Trainer trotz Kontaktverbot gemeinsam in Aktion bleiben können.

Die Lösung: Theorie pauken geschieht per Videokonferenz, Konditionsübungen finden im heimischen Wohnzimmer statt, und auf der für Sportaktivitäten gesperrten Baseball-Anlage an der Südallee wird gewerkelt. Wolfgang Thorenz aus der Eltern-Baugruppe der Senators ist Dachdecker und hat sein handwerkliches Geschick genutzt, um für die „Spielberichtsschreiber“ endlich das lang ersehnte „Scorer-Haus“ zu bauen.

„Beim Baseball müssen während des Spiels sämtliche Spielzüge dokumentiert werden“, hebt Pressesprecher Thomas Stölzel hervor. Bislang diente den Schriftführern ein einfaches Zelt zum Schutz gegen Wind und Regen. „Angesichts unseres Aufstiegs in die zweite Bundesliga ist der Wunsch nach einer wetterfesten Unterkunft laut geworden“, so Stölzel. Gewünscht, getan. Hand in Hand mit Sohn Robin, der als Nachwuchstalent sowohl bei den Junioren als auch bei den Senioren der Senators als Pitcher und auf der First Base zum Einsatz kommt, hat Thorenz ein Scorer-Häuschen gemäß der Verbandsrichtlinien in Heimarbeit erstellt. „Einzelteile haben wir anfangs in unserer Garage gefertigt“, erklärt der 51-Jährige. Ein erster Zusammenbau erfolgte im eigenen Garten.

Inzwischen ist das Bauwerk, welches in der Senators-Vereinsfarbe „maroon“ (braunrot) gestrichen wurde, in Einzelteilen per Hänger auf die TSG-Anlage transportiert und nahe des Baseballfelds mit bester Sicht auf ein späteres Spielgeschehen montiert worden. „Ein Richtfest steht noch aus“, bemerkt Thorenz schmunzelnd. Während des Aufbaus auf dem Platz sind die Kontaktverbotsbestimmungen selbstverständlich penibel eingehalten worden.