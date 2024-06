Juniorwahl für Europa in Düsseldorf Gymnasiasten wählten CDU

Das Schloß-Gymnasium hatte sich wie viele andere Schulen in NRW auch an der Juniorwahl 2024 beteiligt. In einer simulierten Wahl konnten dabei Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse ihr Kreuz auf dem amtlichen Wahlzettel zur Europawahl machen. Jetzt hat die Schule die Ergebnisse bekanntgegeben.