Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath : Glühwein mit Blick auf das Schloss

Wenn es dunkel wird und die Lichter angehen, ist es auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss am schönsten. . Foto: Günter von Ameln

Heute und morgen öffnet noch einmal der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss. Am Sonntag bietet die Stiftung eine besondere Engelchen-Führung an.

Ein letztes Mal können Besucher an diesem Wochenende noch ein Glas Glühwein und eine Bratwurst mit Blick auf das schöne Benrather Schloss genießen. Die fünfte Auflage des stimmungsvollen Marktes endet am morgigen Sonntag um 20 Uhr. In der Stiftung Schloss und Park Benrath ist man mit den Besucherzahlen zufrieden, – und das trotz des nicht allzu guten Wetters.

Auch für die letzten beiden Tage ist nicht wirklich Besserung in Sicht. Sprecherin Lisa Maier-Bode hofft für den heutigen Samstag wenigstens „auf ein paar sonnige Abschnitte“. Doch auch sie hat festgestellt, dass sich viele Besucher nicht von Regen oder gar Sturm abhalten lassen. „Es hat uns überrascht, wie voll der Markt dann trotzdem war.“

Info Morgen ist der Markt bis 20 Uhr geöffnet Was Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss Adresse Benrather Schloßallee 100-106 Öffnungszeiten Samstag: 11 bis 21 Uhr, Sonntag: 11 bis 20 Uhr Öffnungszeiten Museen Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr Eintritt ist frei

Der Benrather Weihnachtsmarkt ist aber auch der mit dem wohl schönsten Ambiente in Düsseldorf. Das Haupthaus, das Corps de Logis, und die beiden Flügel erstrahlen im Lichtermeer. Im Schlossweiher spiegeln sich die Lichter. Anders als bei vielen Märkten, die an Schlösser angebunden sind, ist der Eintritt zum Benrather Weihnachtsmarkt kostenfrei. In diesem Jahr ist auch erstmals eine kleine Eisenbahn für Kinder aufgebaut worden. „Das hat sich noch recht kurz vor der Eröffnung ergeben“, sagt Maier-Bode.

Am ersten Öffnungswochenende hatte es noch bei den beiden Getränke- und Wurstständen gehakt, die die Stiftung selbst betreibt, bestätigt Maier-Bode die Kritik von Marktbesuchern: „Das hat sich aber inzwischen gut eingespielt.“

Zum letzten der fünf Öffnungswochenenden kommt auch noch einmal der Weihnachtsmann (14 bis 18 Uhr) an beiden Tagen zu Besuch und bringt den Besuchern kleine Leckereien vorbei oder steht zu einem Selfie parat.

Am Sonntag, 11.30 Uhr, bietet die Schlossstiftung eine besondere Führung an, die zu Weihnachten passt: die Engelsgeschichten. Es geht um die Putten, die es überall im Schloss verteilt gibt. Sie tollen fröhlich auf dem wilden Löwen, greifen ahnungslos in die dichte Mähne. Sie gehen auf die Jagd, pflücken Blumen und helfen bei der Ernte. Die engelhaften Putten auf Schloss Benrath erzählen ihre ganz eigene Geschichte vom ländlichen Leben in der Sommerresidenz. Ob eingearbeitet in den Stuck, auf Gemälden, dem wertvollen Porzellan oder auf Skulpturen – überall greifen sie verschmitzt und verspielt in tägliche Geschehnisse ein. Dafür gibt es noch Tickets (12 Euro).