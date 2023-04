Ramadan in Düsseldorf Düsstanbul lädt zum Fastenbrechen auf dem Schützenplatz

Zum Fastenbrechen in großer Gemeinschaft lädt in diesem Jahr erstmals das „Festi Düsstanbul“ ein – und zwar Muslime und ausdrücklich auch Nicht-Muslime. „Festi Düsstanbul will alle Menschen verbinden“, unterstreicht Veranstaltungsmanager Izzet Bektas die integrative Absicht. Gemeinsam essen und trinken, gemeinsam shoppen und Musik hören ist das Motto bei dem fröhlichen Treffen im Festzelt auf dem Benrather Schützenplatz und in der angrenzenden Elegance Eventlocation. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Erdbebenopfern in der Türkei zugute.