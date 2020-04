Aktionen in der Karwoche im katholischen Gemeindeverbund : Mut-Steine in den Kirchen St. Cäcilila und Herz Jesu

Der katholische Gemeindeverbund Benrath/Urdenbach hat sich für die Karwoche besondere Aktionen einfallen lassen, unter anderem einen individuell zu fahrenden Fahrradkreuzweg.

(rö) Steine gibt es am Rheinufer wie den sprichwörtlichen Sand am Meer. An Nachschub wird es in den katholischen Kirchen in Benrath (St. Cäcilia) und Urdenbach (Herz Jesu) also nicht mangeln. Mit der Aktion Mut-Steine will der Gemeindeverbund die Menschen einladen, sich gegenseitig Mut zu machen. In Körbchen liegen in den beiden Kirchen Rheinsteine. Wer will, kann sie mitnehmen und bemalen oder beschriften. Entweder bringt man die Steine dann zurück in die Kirche, damit sich jemand anderes ein Mut-mach-Stein mitnehmen kann, oder verteilt sie selbst an liebe Menschen.