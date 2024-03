Neues Trainingsangebot in Benrath Para-Eishockey als Lebensretter

„Para-Eishockey hat viele Jahre mein Leben bestimmt“, erinnert sich der Urdenbacher, der inwischen in Benrath lebt, vor allem an seine Zeit als Nationalspieler. Im Trikot des Deutschen Behindertensport-Verbandes feierte der Düsseldorfer als Debütant 2013 bei der WM im japanischen Nagano mit der Goldmedaille gleich seinen sportlich größten Erfolg. Einsätze „rund um die Welt“ folgten, ob im russischen Sotschi, in Buffalo (USA), Norwegen und Schweden. Unvergesslich bleibt ihm auch seine Reise „in die Wüste“, bei der Jaster als Teil einer Delegation des Internationalen Paralympischen Komitees Para-Eishockey in Israel populär machen wollte.