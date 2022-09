Aktion in der Fußgängerzone : Freitag ist langer Einkaufsabend in Benrath

Düsseldorf Bis zum Schluss des Einkaufsabends um 21 Uhr bleiben auch die gastronomischen Angebote auf dem Marktplatz geöffnet. Ein Gewinnspiel und Rabattaktionen runden das Angebot ab.

(rö) Der lange Einkaufsabend in den Geschäften rund um die Benrather Fußgängerzone hat Tradition. Und so kann am Freitag, 23. September, wieder bei den teilnehmenden Händlern bis 21 Uhr eingekauft werden. Viele von ihnen haben wieder eine passende Aktion zum diesjährigen Thema „Rund um den Apfel“ parat. So können sich Kinder im Werkladen an der Börchemstraße etwa am Apfeldruck versuchen, im „Vom Fass“ kann nach Herzenslust probiert werden, natürlich auch Apfelprodukte aller Art und in der Buchhandlung Dietsch stehen Gedichte zu der herbstlichen Frucht im Angebot.