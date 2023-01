Ohne Kennzeichen im Innenhof abgestellt Düsseldorferin will falsch geparktes Auto „verschenken“

„Ich hoffe, dass das Auto so Aufmerksamkeit bekommt und der Halter den Wagen abholt“, sagt die Düsseldorferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Mit drei kleinen Kindern sei sie aktuell lange auf der Suche nach einem geeigneten Parkplatz in der Umgebung, weil der eigene angemietete Platz vor der Tür durch das dort abgestellte Auto belegt sei. „Das ärgert mich“, betont sie.