Stadtwerke legt Fernwärme im Düsseldorfer Süden : Leitungen für Fernwärmenetz sorgen für Unmut

Mit so viel Gegenwind hatten die Vertreter der Stadtwerke nicht gerechnet. Für Donnerstagabend hatten sie Anwohner und Händler ins Benrather Rathaus eingeladen, um über den Anschluss von zunächst zwei Benrather Schulgebäuden an eine noch zu legende Fernwärmeleitung zwischen der Urdenbacher Allee und der Hospitalstraße im Auftrag der Stadt zu informieren.

Die Trasse verläuft auf einer Länge von 1300 Metern von der Urdenbacher Allee über Hauptstraße und Marktplatz in die Görres- und Benrodestraße und von dort durch die Hospitalstraße bis zum Schulkomplex von Gymnasium und Realschule sowie in einem zweiten Schritt bis zu dem im Moment entstehenden Neubau der Hauptschule an der Melanchtonstraße. Die soll zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in den Betrieb gehen; somit ist die Deadline für die Arbeiten schon einmal gesetzt.

Um ihr Ziel zu erreichen, bis 2035 klimaneutral zu werden, setzt die Stadt nun verstärkt auf den Einsatz von erneuerbaren Energien. Das Kraftwerk in Garath, das seit Jahrzehnten den Stadtteil mit Fernwärme aus einer Mischung aus Holzpellets und Gas versorgt, wurde erweitert, so dass nun Kapazitäten frei sind. In einem ersten Schritt wurde eine neue Leitung vom Kraftwerk aus über die Koblenzer Straße Richtung Benrath verlegt. An der Urdenbacher Allee hat sie sich verzweigt. Der eine Strang geht in die Paulsmühle, um dort das Dürer-Kolleg sowie die beiden neuen Wohngebiete anzuschließen. Nach Angaben von Stadtwerke-Projektleiter Jonas Schmelcher reichten sowohl die Kapazität des Heizkraftwerkes, als auch die Dicke der zu verlegenden Rohre aus, um entlang der Trasse weitere Privathaushalte anzuschließen. Auch das zweifelten einige Zuhörer an. In Benrath sollen zudem sukzessive das neue Hallenbad, das Neubaugebiet auf dem alten Hospitalgelände und die beiden vor der Sanierung stehenden Grundschulen an der Erich-Müller-Straße an die Fernwärme angebunden werden.