Benefizkonzert für Elterninitiative Kinderkrebsklinik und den Biker4kids : Farfarello spielen in Autowerkstatt

Farfarello spielen in Autowerkstatt

Jürgen Kaminski in der Ausstellungshalle seiner Werkstatt mit einem Lloyd Alexander aus dem Jahre 1958. Foto: Ralph Kohkemper

Düsseldorf Der Benrather Jürgen Kaminski lädt am Samstag zum Benefizkonzert bei freiem Eintritt auf das Gelände an der Schlossallee 28a ein. Los geht es um 16 Uhr. Der Auftritt von Teufelsgeiger Manni Neumann und seiner Band Farfarello beginnt gegen 19.30 Uhr.

Die Autowerkstatt PK Service Jürgen Kaminski lädt am Samstag, 24. September, zum Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei. Auf dem Gelände der Werkstatt an der Schlossallee 28a spielen zwei Bands. Zudem gibt es Aktionen für Kinder wie Torwandschießen und Reifenrollen. Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Speisen kommt der Elterninitiative Kinderkrebsklinik und den Biker4kids zu Gute.

Bei dem Herbstfest treten die Pop-Rock-Coverband Sixtream und die Band Farfarello auf. Das Ganze startet um 16 Uhr. Die Musiker von Sixtream, die Hits nachspielen, betreten die Bühne, die in der Ausstellungshalle aufgebaut sein wird, um 17 Uhr, Farfarello kommt gegen 19.30 Uhr. Die Band aus Hilden tritt seit mehr als 40 Jahren in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern – vor allem in Rumänien und Frankreich – auf. Ihr Musikstil ist ein eigenwilliger Mix aus Pop und Folk. Ihr Erkennungsmerkmal: die Geige.