Frühlingserwachen in Benrath Endlich wieder Maimarkt

Neben altbekannten Ausstellern waren auch einige Neuheiten auf dem diesjährigen Maimarkt mit dabei, unter anderem die historische Senfmühle Monschau. Wie der Name es bereits verrät bieten sie verschiedene Sorten Senf sowie Gewürze und Öle an. Alle Produkte sind in der kleinen Manufaktur handgemacht. Schon seit 1882 gibt es die historische Senfmühle in der beschaulichen Eifel.