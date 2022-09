Verkehrliche Entlastung der Paulsmühle in Benrath : Entscheidung fällt erst im November

Düsseldorf Weil die CDU noch Beratungsbedarf hat, wurden die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Paulsmühle in der Bezirksvertretung 9 noch nicht beschlossen.

(rö) Erst in der November-Sitzung wollen die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) 9 darüber beschließen, ob und wie die Paulsmühle vom Verkehr entlastet werden könnte. In der jüngsten Sitzung des Gremiums hatte die CDU-Fraktion Beratungsbedarf angemeldet. Wie es gute Sitte ist, wird solch ein Tagesordnungspunkt dann nicht behandelt, sondern für die nächste Sitzung zurückgestellt.

Hintergrund dieser Bitte war, dass die CDU hofft, dass die Verwaltung beim nächsten Mal aktuellere Daten mitbringt. Eine Vertreterin der Verwaltung ließ das allerdings offen, denn in die 2017 erstellte Verkehrsuntersuchung seien alle neuen Wohngebiete eingearbeitet worden. Neben dem Mühlenquartier, das bezogen wird, werden an der Paulsmühlenstraße weitere bis zu 550 Wohnungen gebaut. Und auch der Individualverkehr aus dem stockenden Groß-Projekt „Benrather Gärten“ sei in diese Verkehrsanalyse eingerechnet worden.

Im November müsste die BV die Umbaumaßnahmen aber beschließen. Die Mitarbeiterin der Verwaltung berichtete in der Sitzung weiter, dass die Stadt die Maßnahme noch in diesem Jahr ausschreiben wolle, damit sie auch Anfang 2023 umgesetzt werden könnten.

Geplant ist der Umbau der Kreuzung Einsiedel-/Rheinstahl- Schimmelpfennigstraße mit Fußgängerüberwegen sowie ein Minikreisverkehr an der Kreuzung Paulsmühlen- /Einsiedelstraße/Am Wald. Hintergrund ist hier laut Verwaltung, dass die derzeitige Sichtbeziehung eher schlecht sei. Der nördliche Teil der Einsiedelstraße soll künftig ausschließlich von der Paulsmühlenstraße ausgehend nach Süden in Richtung des Knotenpunkts befahren werden können. Die Rheinstahlstraße soll als Einbahnstraße nach Westen in Richtung der Balckestraße ausgewiesen werden, was der Erreichbarkeit dieses Wohngebietes von Norden aus zugutekommt und wodurch die Steinhauer Straße entlastet wird.