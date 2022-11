32-Millionen-Euro-Projekt der städtischen Wohnungsgesellschaft SWD Endspurt für Wohnquartier am Schloss

Die Arbeiten an dem Wohnquartier der städtischen Wohnungsgesellschaft SWD zwischen Hospitalstraße, Benrather Schlossallee und Benrodestraße liegen in den letzten Zügen. Im Frühjahr soll der Bezug der sechs Häuser mit insgesamt 91 Wohnungen starten. In den Mehrfamilienhäusern 4 bis 6 (zum Schlossweiher hin orientierte Gebäudeteile) sind noch vereinzelte Restarbeiten erforderlich. In den Häusern 1 bis 3 werden derzeit die Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt, teilten die Geschäftsführer der städtischen Wohnungstochter, Klaus Feldhaus und Eva-Maria Illigen-Günther, auf Anfrage mit. Im Anschluss werden die Fertig- und Feininstallationen vorgenommen. Die Fernwärme-Zentralheizung wird Ende des Jahres in den Betrieb genommen. Die Abnahmen der Einzelgewerke werden sukzessive durchgeführt und Mängel beseitigt. Die Arbeiten für die Außenanlagengestaltung werden je nach Witterungseinflüssen noch bis in den März 2023 andauern.