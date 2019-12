Machbarkeitsstudie vorgestellt : Eine Promenade für das Benrather Rheinufer

Die Radfahrer sollen am Benrather Schlossufer komplett auf die Straße verbannt werden, um Platz für einen breiten Gehweg zu schaffen. Foto: Anne Orthen (ort)

Durch das Zusammenlegen von Rad- und Fußweg könnte ein 8,50 Meter breiter Weg entstehen. Eine Zeitplanung gibt es noch nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Wenn das Wetter schön ist, herrscht am Benrather Rheinufer Hochbetrieb und es ist dort kaum eine leere Bank zu finden. Doch obgleich der Blick auf den Rhein und ins Grüne ein schöner ist, fragt man sich unweigerlich, ob es nicht an der Zeit wäre, das Ufer aufzuwerten. Hochgedrückte Baumwurzeln machen den Fußweg zu einer Holperstrecke. Die Fußgänger drängen sich auf dem einen schmalen Weg. Auf dem anderen, dem früheren Radweg, kommen sich Fußgänger und Radfahrer ins Gehege.

Dass man das Potenzial des Benrather Schlossufers nicht ausnutzt, bemängeln auch die Politiker aus der Bezirksvertretung 9. Sie haben deswegen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Wann die Ideen umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Gelder dafür sind noch nicht in den städtischen Etat eingestellt. Die in Duisburg sitzenden Landschaftsarchitekten „Danielzik Leuchter + Partner“ haben ihre Ideen kürzlich der Stadtteilpolitik vorgestellt.

Nach den Überlegungen der Fachleute soll der frühere Radweg, dessen Benutzungspflicht seit 2012 aufgehoben ist, dem Fußgängerweg zugeschlagen werden – das ergibt dann eine Gehwegbreite von 8,30 Metern. Radfahrer könnten ausschließlich auf die Fahrbahn verdrängt werden, auf der sie heute schon fahren können. Vorstellbar ist, dass das Benrather Schlossufer zwischen Im Diepental und Am alten Rhein heißt, zur Promenade wird. Das entspricht einer Länge von rund einem Kilometer.

Doch gehen wir einmal über 90 Jahre zurück zum 4. Mai 1927, als die Eröffnung des Restaurants Benrather Rheinterrasse kurz bevorstand. Folgendes gab es damals im Benrather Tageblatt zu lesen: „Hier zu verweilen und zu rasten beim Anblick des verschiedenartigen Verkehrs auf dem Rhein, war schon immer der sehnlichste Wunsch so vieler, die in der Beschaulichkeit inmitten der herrlichen Natur einen Genuss erblicken. Sind nun auch durch den Verkehrsverein einige Ruhebänke aufgestellt, die in diesem Jahr noch vermehrt werden sollen, so bieten diese doch bloß einem kleinen Kreis Gelegenheit, sich in Ruhe diesen impulsiven Rheinverkehr anzuschauen.“ Noch heute wünscht sich übrigens die BV 9 mehr Sitzbänke am Rheinufer, auch wenn ihre Zahl vor einigen Jahren schon einmal aufgestockt wurde.

Die Lindenbäume, die diese prächtige Allee bilden, wurden im März 1901 gesetzt. Damals hieß es dazu im Benrather Tageblatt: „Die schönen jungen Bäume sind aus der Baumschule der königlichen Schlossgarten-Verwaltung bezogen und je mit fünf Meter Abstand gepflanzt. Die Rheinstraße wird bald eine der beliebtesten und bevorzugsten Spazierwege bilden, zumal man dann aus dem Park auf eine schattige Straße gelangen kann.“

Diese schon damals so gelobte Allee soll bei einer Umgestaltung erhalten bleiben. Der gesunde Altbestand wird gehegt und gepflegt, nicht mehr zu haltende Linden sollen neu gepflanzt werden. Allerdings sind die Landschaftsarchitekten der Ansicht, dass die Bäume aktuell zu eng beieinander stehen. Zwei Bäume in der Höhe der Straße Im Diepental werden bei einer Umgestaltung nicht zu halten sein. Auch für die Planungen des Hochwasserschutzes im Bereich Am Wasserturm/Im Diepental müssen sechs Bäume entfernt werden.

Die Umsetzung der Ideen ist auch abhängig vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW), der der gesetzlichen Vorgabe zur Renaturierung von Fließgewässern nachkommen muss. Der in Haan sitzende Verband ist für die Itter zuständig. In Benrath soll der Fluss endlich wieder eine richtige Mündung bekommen; derzeit plätschert er durch ein Rohr in den Rhein.