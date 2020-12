Sternwanderung an Heiligabend : Ein Baum für die Paulsmühle

In der Paulsmühle steht der Tannenbaum. Foto: Andrea Röhrig

Benrath Am Heiligen Abend sind alle Benrather aufgerufen, bei der Sternenwanderung zur Kirche St. Cäcila, auch an dem Weihnachtsbäumchen mit Krippe in der Paulsmühle vorbeizukommen.

Auf einmal stand er Anfang Dezember da, am sogenannten Herrgottswinkel in der Straße Am Mönchgraben: Ein kleiner Tannenbaum, der auf Schmuck wartete. Dem angehängten Zettel mit der Bitte, ihn doch mit Weihnachtsschmuck zu behängen, kamen die Paulsmühler schnell nach. „Liebe Nachbarn, helft uns, aus diesem Baum den schönsten Paulsmühler Weihnachtsbaum zu machen.“ Ein großer Spielzeug-Teddy passte zudem darauf auf, dass niemand den Weihnachtsbaum plünderte.

In den vergangenen Tagen ist nun auch noch eine Krippe hinzugekommen, in der bis Mittwoch jedoch nur Josef, Maria, ein Schaf und ein paar Engel eingezogen waren. Am Heiligen Abend kommt nun noch das Christkind hinzu. Mit dieser schönen Aktion laden die Initiatoren ein, an der Sternwanderung der Gemeinde von St. Cäcilia am Donnerstag teilzunehmen. Besucher der Krippe sind aufgerufen, noch ein Tier oder einen Hirten für die Krippe beizusteuern.