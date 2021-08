Langenfelderin bietet zweistündige Spaziergänge : Auf ein Waldbad in den Benrather Schlosspark

Die frühere Sportlehrerin Christa Beseke hört auf die Natur. Das vermittelt sie auch bei besonderen Spaziergängen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf Die Langenfelderin Christa Beseke führt Interessierte bei einem achtsamen Spaziergang mit allen fünf Sinnen durch den Park. Am Donnerstag, 19. August, ist der nächste Termin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Wer auf der Suche nach Ruhe, Frieden und innerer Einkehr ist, kann sich einem besonderen Angebot anschließen. „Genau das und noch viel mehr finden wir beim Waldbaden oder Waldwandeln“, sagt Christa Beseke (72), ehemalige Sportlehrerin an einem Langenfelder Gymnasium. Wer will, kann ihr in einer kleinen Gruppe durch den Benrather Schlosspark folgen. Das Waldbaden kommt aus Japan. Dort heißt es Shinrin Yoku und bedeutet, den Wald mit allen fünf Sinnen wahrzunehmen. Wieviel uns Buche und Linde, aber besonders auch Kiefer, Zeder, Fichte und Konifere geben, erfährt man bei einem zweistündigen, von Christa Beseke geführten Spaziergang. „Es ist kein Sport, kein Wandern oder Joggen“, betont sie. Für diese Art der Meditation unterm grünen Blätterdach sind Handys unerwünscht, und auch der Vierbeiner sollte mal zu Hause bleiben.

Der Schlosspark scheint ihr mit seinen geraden Wandelwegen und formalen Spalier-Alleen, seinen Weihern und verschlungenen Waldpfaden genau das richtige Terrain zu sein, das optimal auf die Sinne wirkt. Hier imposante Mammutbäume, dort das grüne Blätterdach der Laubbäume, das sich über den Ruhesuchenden schließt. „Wir schlendern mehr, als wir gehen. Wir schnuppern eine Handvoll würziger Erde. An anderem Ort lauschen wir durch ein Papprohr den Wasseradern eines Mammutbaumes, die offenbar in gleichmäßigem Fluss zu hören sind“, beschreibt Beseke. Dann holt die Führerin eine Klangschale aus dem Rucksack und schlägt sie an. Der sanfte Ton verhallt langsam im Park. Und ein bisschen mehr Ruhe ist schon über die Teilnehmer gekommen.

Nun sei das alles kein Humbug, versichert Beseke, sondern medizinisch messbar und über Jahrzehnte in Japan erforscht worden. Ein Waldbad pro Woche reiche schon. Die positiven Auswirkungen seien: Blutdrucksenkung, Senkung des Blutzuckerspiegels, Verbessern von Konzentration und Gedächtnis, Förderung von Energie und Tatkraft, Zunahme der natürlichen Killerzellen, die das Immunsystem stärken, Verbesserung des Schlafs, Erhöhung der Anti-Krebs-Proteine und mehr.