Kommen und Gehen Geschenkideen für den Düsseldorfer Süden

„Maison de Joiè“ heißt ein neues Geschäft an der Hauptstraße 24 in Benrath – und der Name, der aus dem Französischen übersetzt „Haus der Freude“ bedeutet, ist Programm. Denn mit seiner Geschäftsidee Freude bereiten ist das, was Inhaber Mirko Basevic will: „Was wäre ein Leben ohne Freude?“ Aus diesem Grund hat Basevic, der in der Benrather Fußgängerzone auch „Die Fahrschule Düsseldorf“ betreibt, einen Laden für allerlei Geschenkideen eröffnet. „Schenken macht doppelt Freude“, betont der „Multi-Unternehmer“, dem, der schenkt, und den Beschenkten.