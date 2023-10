Trauerfeier ist am 13. Oktober Ehrenringträgerin Marianne Holle ist gestorben

Düsseldorf · Zuletzt war es ruhig um die schwer erkrankte Marianne Holle geworden. Nun ist die frühere CDU-Ratsfrau und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am 30. September im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Exequien werden am Freitag, 13. Oktober, 8.30 Uhr, in der Kirche St. Cäcilia in Benrath gehalten.

06.10.2023, 16:52 Uhr

Trauer um Marianne Holle. Foto: Anne Orthen (ort)

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet ab 10.40 Uhr in der Kapelle des Südfriedhofs statt. In der dortigen Nähe hatte Holle ihren beruflichen Mittelpunkt: als Grund- und Hauptschullehrerin, bis zu ihrer Pensionierung war sie Rektorin an der Bonifatius-Schule in Bilk. Eines ihrer Steckenpferde war die Kommunalpolitik: Von 1976 bis 1989 war sie Mitglied in der Bezirksvertretung 3. Von 1989 bis 2004 saß sie für die CDU im Stadtrat und im Kultur-, Jugendhilfe- und Schulausschuss. Bis zu ihrem Tod war sie Mitglied in der Frauenunion und den Düsseldorfer Weiter. Für ihr kommunalpolitisches Engagement hat sie den Ehrenring der Stadt erhalten. 2015 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit ihrem Umzug nach Benrath vor rund 25 Jahren engagierte sie sich vielfältig im Stadtteil. Viele Jahre war sie Vorsitzende der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath, deren Ehrenvorsitzende sie war. Holle galt als streitbare und ausdauernde Kämpferin für die Dinge, die ihr ein Anliegen waren.

