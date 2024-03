Jubiläum des IK „Jugend in Benrath“ Ehemaligen-Treffen im Haus Spilles stößt auf große Resonanz

Bereits am Nachmittag hatten sich Café sowie Garten des Jugendzentrums mit mehr als 100 gut gelaunten Menschen gefüllt. Die lockere Stimmung entsprach dem großen „Hallo“, es gab das übliche Rätselraten um Namen und Frotzeleien über optische Veränderungen, die bei verflossenen 50 Jahren kaum zu vermeiden gewesen wären. Es dominierte echte Wiedersehensfreude und ein freundlich zugewandter Austausch über das, was einzelne – meist im Zeitraffer geschildert – erlebt hatten. Im Café weckten eine Fotoausstellung und eine Diashow Erinnerungen, unterlegt waren diese von Sounds der späten 1970er von Ian Dury bis Mink de Ville. Ein Merchandise-Stand bot Souvenirs in Form von Reprints der legendären Fanzines „West 7“, „Stöhn“ oder „Kult“. „Ich war tagelang vor dem Termin aufgeregt, habe tatsächlich schlecht geschlafen, hatte viele Bilder im Kopf, suchte nervös nach Namen, und jetzt ist das so toll“, schwärmte Andy, der Ende der 70er Jahre regelmäßiger Besucher im „West 7“, dem vorläufigen Jugendzentrum unter IK-Regie, war. Lediglich zu seinem Freund Uli hatte er zwischenzeitlich Kontakt gehalten.