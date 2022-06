Eröffnung des neuen Hauptschulbaus in Benrath : Drei Schulleiter feiern den Neubau

Düsseldorf Schulleiter Tobias Steiger konnte bei der Eröffnungsfeier der Hauptschule auch zwei seiner Vorgänger begrüßen. Die Stadt hat rund 30,6 Millionen Euro investiert.

(rö) Bei offiziellen Eröffnungsfeiern gibt es Reden, Häppchen und nette Gespräche. Von der vielen Arbeit, die in ein Projekt gesteckt wurde, ist bei solchen Gelegnheiten kaum noch was zu sehen. Aber Feierlichkeiten, wie gestern Mittag bei der für die offizielle Inbetriebnahme des Neubaus der Benrather Hauptschule, dienen auch dem Zwischenmenschlichen.

Gleich drei Schulleiter, zwei ehemalige und mit Tobias Steiger der aktuelle, konnten sich darüber freuen, dass ihr langjähriger Kampf für den Erhalt der Bildungseinrichtung von Erfolg gekrönt war: Steigers direkter Vorgänger Hans-Jürgen Gürke ist mit dem Erreichen der Altergrenze in der Schule in das sprichwörtlich zweite Glied gerutscht und unterrichtet nun noch mit großer Freude. Aber auch dessen Vorgänger, Ruheständler Wolfgang Georg, wird von der Schule regelmäßig eingeladen; er war auch bei der Grundsteinlegung 2019 dabei. Georg freute sich gehörig für das Lehrerkollegium und die Schüler über das moderne eund helle Ambiente. Denn er gehörte zu denen, die jahrelang in dem maroden Gebäude an der Melanchtonstraße für eine positive Zukunft der Schule kämpfte. Schulleiter Tobias Steiger sprach in seiner Ansprache in Richtung der Stadtspitze, die mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche vertreten war, über das Zeichen der Wertschätzung, die mit dem Neubau verbunden sei. Rund 30,6 Millionen Euro hat sich die Stadt das kosten lassen.