Schwimmen in Düsseldorf Der Name für das neue Bad in Benrath steht fest

Nach einer mehrmonatigen Bürgerbeteiligung steht seit Donnerstag der Name für das neue Schwimmbad im Düsseldorfer Süden fest. „Badehaus Benrath“ heißt es zukünftig. Es erhält außerdem den Namenszusatz „Schwimmen am Schloss“. Aktuell stehen im Freibad noch letzte Arbeiten an, bevor dort Ende Mai die Sommersaison startet. Mit der Eröffnung des Hallenbades rechnet die Bädergesellschaft im Herbst.