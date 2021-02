Da der Rhein keine Sportstätte ist, erlaubt die Staatskanzlei das Rudern : Ruderer sollen auf ihren Sport verzichten

Info

Essen to go Vereinsgastwirt Patrick Skuballa serviert freitags im Zwei-Wochen-Takt Speisen zum Abholen.

Wochenmail Beim Telefonmeeting können alle Mitglieder mitmachen. Themen: Vereinsinfos und Leben im Lockdown.

Frauen-Stammtisch Ein munterer Gesprächsaustausch mit vielen Ideen (z.B. virtuelle Weinprobe)

Sport per Video Clips regen zu Turnen und Gymnastik in den eigenen vier Wänden an.