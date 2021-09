Kommen und Gehen in Benrath : Das Café La Conte gibt es jetzt auch als Geschäft

Düsseldorf Neben ihrem Café im Herzen von Düsseldorf-Benrath hat Heidi Steven im August ein Ladenlokal eröffnet. Der Außer-Haus-Verkauf war ursprünglich nur zur Überbrückung des Lockdowns geplant.

Und weil ihre Kunden das neue Angebot begeistert angenommen haben, hat Heidi Steven nicht lange gezögert, als das direkt am Eingang zu ihrem Hinterhof gelegene Ladenlokal frei wurde. Gemeinsam mit einer Freundin, einer gelernten Schreinermeisterin, hat die 48-Jährige das 36 Quadratmeter große Geschäft von Grund auf renoviert. In einer großen Kühltheke präsentiert sie nun seit Mitte August ihre Törtchen und Trüffel, und in selbst gebauten Regalen, die an geflammte Holzkisten erinnern, stehen unter anderem Köstlichkeiten wie Oliventapenade oder Tomatenpaste sowie eine große Auswahl an Konfitüren und Gelees.