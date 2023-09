Ferien im Düsseldorfer Süden Auf Zeitreise durch das Benrather Schloss

Das Team der Stiftung Schloss und Park Benrath hat für die Herbstferien wieder ein Programm organisiert. Kinder lernen unter anderem mehr über heimische Tiere und Pflanzen. Während der Naturspiele am Donnerstag, 5. Oktober, sind zum Beispiel Geschicklichkeit, Kombinationsgabe und Spürsinn gefragt. Im Schlosspark treffen die Teilnehmer auf „heimisches Getier und wehrhafte Pflanzen“, heißt es in der Ankündigung. Die zweistündige Aktion startet um 10 Uhr am Naturkundemuseum. Geeignet sind die Naturspiele ab einem Alter von sieben Jahren. Die Stiftung weist darauf hin, dass Teilnehmer an das Wetter angepasste Kleidung mitbringen sollten.