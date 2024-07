Frühstück, Kuchen und Pizzellas in Düsseldorf Café Romantica holt „Bella Italia“ nach Benrath

In „Dors Café“ in Benrath an der Börchemstraße ist „Café Romantica“ eingezogen – und der neue Inhaber Domenico Di Vincenzo bietet seinen Gästen Kaffee, Kuchen und Frühstück mit „Bella Italia“-Flair. „Die Menschen in Deutschland lieben die italienische Küche und Lebensart“, weiß der gebürtige Sizilianer aus eigener Erfahrung. 30 Jahre lang hat Di Vincenzo in seiner Pizzeria „Gargona“ in Eller die Düsseldorfer Kundschaft mit südländischer Herzlichkeit bedient und mit mediterranen Köstlichkeiten verwöhnt – bis zu seinem vorläufigen Ruhestand.