Verkehr in Benrath : Düsseldorfer Bürger fordern Tempo 80 an der A 59

Düsseldorf An der A59 in Düsseldorf soll ab 2024 der Lärm reduziert werden. Anwohner der Paulsmühle fordern, dass bis dahin die Höchstgeschwindigkeit reduziert wird. Sie leiden seit Jahren unter immer mehr Verkehr.

Dass die Autobahn GmbH aktiv werden will, begrüßen die Bewohner der Benrather Paulsmühle sehr. Hier reicht die Wohnbebauung teils weniger als 100 Meter an die Autobahn heran, selbst bei geringem Verkehr ist immer etwas zu hören, zu den Stoßzeiten ist der Lärm eine ständige Belastung. „Jeder hier kennt den Sonntagsfahrer, einen Motorradfahrer, der sonntags früh morgens ein paar Mal mit vollem Tempo in Richtung Monheim und zurück fährt“, sagt Antje Peth-Anders, die in der Siedlung unmittelbar an der Autobahn wohnt. Sie weiß auch von Menschen aus der Nachbarschaft zu berichten, die wegen der anhaltenden Geräuschkulisse bereits weggezogen sind. „Dass hier nun etwas geschieht, ist dringend überfällig, denn auch der Betreiber gibt ja an, dass die A59 hier nicht den aktuellen Anforderungen entspricht“, so Peth-Anders.