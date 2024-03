Schädlinge in Düsseldorfer Park Buchsbaumzünsler macht sich im Schlossgarten breit

Die Stadt hat gegen den Buchbaumzünsler ein biologisches Mittel (Bacillus thuringiensis) eingesetzt und gegen den Pilz prophylaktisch den Boden gekalkt, um die Vitalität der Pflanzen zu stärken. Dennoch sei ein Teil der Hecke abgestorben. Die betroffenen Stellen erneuert die Stadt in den kommenden Monaten wiederum mit Buchsbaumhecken. Dabei setzt sie aber die weniger empfindliche Sorte „Buxus microphylla“. Sie werde seit rund zwei Jahren bereits in Teilabschnitten im Französischen Garten getestet – bislang, so die Stadt, mit guten Erfahrungen.