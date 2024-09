Traditionsgeschäft in Düsseldorf Buchhandlung Dietsch in Benrath wird 100 – und verlost Geschenke an Kunden

Nach Kriegsende stieg die Tochter des Ehepaars Dietsch ins Geschäft mit ein und übernahm 1967 nach dem Tod des Vaters die Leitung der Buchhandlung. „1980 stand ein weiterer Umzug in die Görresstraße an. Fünf Jahre später wurde das Geschäft an das Ehepaar Ulrich und Ursula Ohm verkauft“, sagt Claudia Hoferer. Die beiden gründeten in Erinnerung an die Namensgeber der Buchhandlung den Verlag Dietsch, der sich seit 1989 um Veröffentlichungen aus Benrath kümmert.