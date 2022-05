Bauprojekt in der Paulsmühle startet bald : Bonava präsentiert Details zum Benrather Quartier Paulshöfe

Düsseldorf Der deutsch-schwedische Projektentwickler Bonava hatte sich bereits 2020 den Zuschlag für das Wohnquartier „Nördlich Paulsmühlenstraße“ in gesichert. Damals hieß es, dass um die 500 Miet- und Eigentumswohnungen gebaut werden. Wie viele es tatsächlich werden, richtet sich nach der Nachfrage von Wohnungsgrößen, sagt das Unternehmen.

Auf dem brachliegenden Grundstücke neben dem Albrecht-Dürer-Kolleg an der Telleringstraße legt Projektentwickler Bonava bald los. Das Unternehmen präsentierte jetzt Details zum Wohnquartier Paulshöfe im Benrather Ortsteil Paulsmühle. So sollen in wenigen Wochen die Arbeiten auf dem rund drei Hektar großen Gelände anlaufen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Das Gesamtprojekt teilt sich in fünf unterschiedlich große Baufelder. Im ersten Abschnitt entstehen 52 Eigentumswohnungen. Läuft alles wie geplant, können hier ab dem Jahresende 2024 die ersten Bewohner einziehen. Die Erdarbeiten für die Baugrube sollen im Juni beginnen“, berichtet Bonava-Projektleiter Arne Schulze Althoff.

Neubauprojekt an der Benrodestraße in Düsseldorf-Benrath

Neubauprojekt an der Benrodestraße in Düsseldorf-Benrath : Bürgerinformation ist in Planung

Das Quartier erhält unterschiedlich gestaltete und begrünte Innenhöfe, die zum Treffpunkt der Bewohner werden sollen. So wird im ersten Abschnitt ein Urban-Gardening-Bereich entstehen, in dem die Bewohner gemeinsam Gemüse und Kräuter anpflanzen können. Auch ein Quartiersplatz für Feste und mehrere Spielplätze sind in den verschiedenen Abschnitten eingeplant. Der Innenbereich wird autofrei gehalten. Pkw-Parkplätze und E-Ladestationen entstehen unterhalb der Anlage in mehreren Tiefgaragen. Für alle Bewohner, die auf ein eigenes Fahrzeug verzichten wollen, wird es großzügige Fahrradstellflächen und sogar eine eigene Hobby-Reparaturstation geben. Zudem soll ein umfangreiches Carsharing-Angebot in das Quartier integriert werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.