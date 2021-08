Corona-Auflagen in der Fußgängerzone nicht darstellbar : Benrather Bierbörse ist abgesagt

Zur Bierbörse wird es in Benrath immer voll. Die Veranstaltung zieht immer Tausende Fans des Gerstensaftes an. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Die neue NRW-Coronaschutzverordnung sieht abgesperrte Ein- und Ausgänge vor. Das kann Veranstalter Werner Nolden in Benrath nicht leisten. Auch mögliche Ersatzstandorte hat er sich angeschaut, aber es passt nichts.

So sagt er nun schweren Herzens zum zweiten Mal hintereinander die Benrather Bierbörse ab. Er schaut nun nach vorn auf das Jubiläum im Sommer 2022, dann wäre Nummer 30 dran, wenn man nur die Jahre zählt. Nach der Opladener Bierbörse ist die im Düsseldorfer Süden die zweitälteste Veranstaltung dieser Art in Deutschland. „Und jeder weiß, dass ich sehr an dieser Veranstaltung hänge“, sagt Nolden.

Darum hat er sich auch alternative Orte angeschaut. Unter der Schnellstraße am Bahnhof auf dem P&R-Platz (Nolden: „Da hätten wir ab Mittwoch den ganzen Parkplatz sperren müssen.) die Trödelmarktwiese an der Orangerie (Nolden „Wir brauchen Strom und Wasser.“ Und wenn es regnet, ist die Wiese von den schweren Bierwagen zerstört.) Ein Ersatzgelände hat Werner Nolden ausgemacht: „Eine Bierbörse auf dem Schloss-Vorplatz wäre ein Traum.“ Doch komme man leichter in den Himmel als auf diesen Vorplatz, sagt Nolden, der trotz Corona und des Hochwassers, das auch seinen Firmensitz in Opladen schwer getroffen hat, seinen Humor nicht verloren hat.