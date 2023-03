SWD baut für 32 Millionen Euro 91 Wohnungen in Benrath Eine neue Heimat an der Hospitalstraße

Das Paar freut sich auch schon auf die neue Nachbarschaft, die sukzessive ab dem kommenden Wochenende in die insgesamt 91 Wohnungen einziehen wird. Angesprochen hatte sie bei der Wahl ihrer neuen Lebensmitte auch, dass in 61 Einheiten in den insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern Mitglieder des Vereins „Gemeinsam leben am Schloss Benrath“ einziehen, die nun endlich dort ihr Mehrgenerationenwohn-Projekt in die Tat umsetzen können. Auch Familie Wolff hatte sich dafür interessiert: „Doch wir waren zu spät dran.“ Nun wollen sie so Kontakt zu dem Verein suchen.