Mit Gründerstipendium des Landes Düsseldorfer Gründerin designt nachhaltige Handtaschen

Der Name „Tascali“ setzt sich übrigens aus dem italienischen Wort für Tasche „Tasca“ und den Buchstaben „L“ und „I“ zusammen, die für Langlebigkeit (L) sowie Innovation (I) stehen. Mit einem Auge für schöne Designs und dem Wunsch, die Umwelr zu schützen investiert die Unternehmerin viel Zeit in die Suche nach Kooperationspartnern. Aktuell sucht sie gerade einen neuen Feintäschner. Denn bislang werden ihre Taschen von einem deutschen Feintäschner in Serbien in Handarbeit hergestellt. Doch der will sein Handwerk bald aufgeben.