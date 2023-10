Kommen und Gehen Neue Adresse für eine Pizza-Institution

Seit mehr als 30 Jahren ist „Da Enzo“ eine Pizza-Institution in Benrath – und um auch für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein, hat die beliebte Pizzabackstube mit Schwerpunkt Pizza-Taxi-Service einen Standortwechsel vorgenommen und ist von der Paulistraße zur Koblenzer Straße 24 umgezogen. „Schweren Herzens“, wie Inhaber Damir Basini versichert. Schließlich war die „urig-gemütliche“ Heimstätte inmitten des Ortsteils sowohl dem Besitzer als auch seiner Kundschaft in all den Jahren ans Herz gewachsen.